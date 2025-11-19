Petroecuador acumula 170 antorchas de gas apagadas en Amazonía y cumple objetivos de 2025

Quito, 18 nov (EFE).- La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador aseguró este martes que el número de antorchas de gas desmanteladas en los campos petroleros de la Amazonía llegó a 170 desde que comenzó el proceso en 2022, lo que supone haber cumplido con el 100 % del objetivo que se marcó la empresa para 2025 con estos quemadores, conocidos popularmente en país como mecheros.

Las antorchas se ubican mayoritariamente en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, y el Estado prevé apagar un total de 424 hasta 2030. Con el avance anunciado este martes, se ha alcanzado ya el 40 % del objetivo establecido, según informó Petroecuador en un comunicado.

En 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenó eliminar más de 400 mecheros de gas que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y otros residuos tóxicos al ambiente.

En julio, Petroecuador había informado del cierre de otras siete antorchas en la Amazonía, que elevaban a 160 el total desmontado desde 2022, y anunció que esperaba completar diez más antes de finalizar el año.

La empresa pública explicó que el apagado y desmontaje de los mecheros tradicionales puede tardar entre 12 y 36 meses, según la complejidad técnica, el diseño, la compatibilidad de nuevas tecnologías con las instalaciones existentes y las condiciones geográficas de cada sitio.

Estas acciones se coordinan con el Ministerio de Ambiente y Energía, lo que facilita la planificación de inversiones, la reducción de riesgos operativos y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Petroecuador, la empresa más grande del país, produce aproximadamente el 80 % del crudo extraído diariamente en el país andino ascendente a unos 470.000 barriles, y en sus campos están la gran mayoría de estos «mecheros» que queman el gas que sale mezclado con petróleo y agua al extraer el hidrocarburo del subsuelo. EFE

