Petrolera estadounidense Continental se asocia a PAE en formación argentina de Vaca Muerta

2 minutos

Buenos Aires, 5 ene (EFE).- La petrolera estadounidense Continental Resources firmó este lunes un acuerdo con la argentina Pan American Energy (PAE) para desarrollar en forma conjunta cuatro áreas dentro de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

El acuerdo consiste en la adquisición por parte de Continental del 20 % de la participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, ubicadas en la provincia del Neuquén (suroeste), y Loma Guadalosa, en la provincia de Río Negro (sur).

PAE continuará como socio mayoritario y operador en todos los bloques.

Según informó PAE en un comunicado, el cierre del acuerdo está sujeto a la aprobación de la transferencia de las participaciones por parte de las provincias de Neuquén y Río Negro.

El director ejecutivo de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, resaltó que Continental, una las principales compañías de petróleo y gas independientes de Estados Unidos, aportará como socio no operador su conocimiento para «poner en valor los enormes recursos no convencionales» que tiene Argentina.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén, es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido millonarias inversiones para su desarrollo.

«Vaca Muerta es una de las formaciones de ‘shale’ más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con Pan American Energy», señaló Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental Resources, empresa con sede en Oklahoma City. EFE

