PIB de EEUU creció 0,2 % en el último trimestre de 2025, dos décimas menos de lo estimado

Washington, 13 mar (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al tercero, mientras que la economía estadounidense se expandió un 0,7 % a ritmo anualizado, dos y siete décimas menos, respectivamente, que en la primera estimación publicada en febrero.

Según datos dados a conocer este viernes por el Buró de Análisis Económico (BEA), el PIB estadounidense creció en conjunto un 2,1 % en 2025, una décima menos que en el estimado anterior, una moderación frente al incremento del 2,8 % del 2024, impulsado por aumentos en el gasto de consumo y la inversión. EFE

