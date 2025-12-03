Picasso, Van Gogh, Renoir o Degas: «Impresionismo y más allá» en el Ara Pacis de Roma

Roma, 3 dic (EFE).- Picasso, Van Gogh, Degas, Matisse o Renoir son algunos de los maestros que protagonizan «Impresionismo y más allá», una gran exposición en Roma que recorre las transformaciones en la historia del arte de los siglos XIX y XX que allanaron el camino para las revoluciones artísticas contemporáneas.

El Museo del Ara Pacis, donde se encuentra el emblemático altar y monumento homónimo dedicado a la diosa romana Pax, ha logrado reunir esta muestra con 52 obras de grandes maestros del arte europeo procedentes del Detroit Institute of Arts y que se exhibirán hasta el 3 de mayo de 2026.

Los pioneros del impresionismo Degas y Renoir, los protagonistas de las vanguardias parisinas Matisse y Picasso, las innovaciones de Van Gogh o los experimentadores del arte alemán como Kandinsky o Beckmann son algunos de los grandes maestros que se muestraben la exposición.

«Relatar este período de la historia del arte a través de obras de tanta calidad ocurre en realidad muy raramente en Roma», explicó a EFE la comisaria y directora de Museos Cívicos de la Superintendencia Capitolina, Ilaria Miarelli Mariani.

Un recorrido por distintas corrientes

El recorrido comienza con la renovación del arte francés con obras que capturan la vida moderna y la cotidianeidad, con protagonistas como Renoir, Degas y Cézanne, ejemplificados en los célebres Bañistas, de este último, o la delicada «Mujer en un sillón», del primero.

También se exponen dos cuadros del postimpresionista Vincent Van Gogh que interpretan la realidad, según expresa la muestra, a través de una pincelada rítmica y vibrante, reflejando de manera intensa el estado emocional del artista.

La parte central del recorrido está dedicada a la escena cultural parisina de las dos primeras décadas del siglo XX, cuando la capital francesa se afirma como centro artístico mundial y surgen de ella maestros como Pablo Picasso o Henri Matisse.

Del universal artista malagueño se incluyen seis obras que reflejan la complejidad de su trayectoria: una pintura del periodo rosa, dos de la fase cubista y tres retratos de mujeres sentadas pintados después de 1920.

Por ejemplo, la versión cubista de «Mujer leyendo» (1938), que representa a una mujer absorta en su lectura, empleando formas geométricas fragmentadas y múltiples perspectivas para transmitir su concentración.

Cierran esta sección las obras cubistas de los españoles María Blanchard, la única mujer artista presente en la selección, y de Juan Gris, así como las pinturas expresionistas de Amedeo Modigliani y Chaïm Soutine, ambos de la Escuela de París.

Una «oportunidad magnífica» para los visitantes

La muestra concluye con una sección dedicada a la vanguardia alemana, que reúne obras de Max Pechstein, Wassily Kandinsky y Lyonel Feininger, con cuadros que ofrecen una mirada a la Alemania de posguerra, marcada por un dramatismo que refleja las heridas de un país derrotado.

Una colección que, insistió Miarelli, «es una oportunidad importantísima para los ciudadanos de Roma, para ver un tipo de arte muy apreciado que no está presente en nuestras colecciones».

En esta línea, el comisario y profesor en la Universidad Sapieza de Roma, Claudio Zambianchi, dijo a EFE que una exposición como esta es importante en la capital italiana «porque son artistas poco o nada representados en la ciudad».

«Muchos de los artistas franceses incluidos aquí no están en las colecciones públicas italianas y es, por tanto, una ocasión excelente para verlos. Lo mismo vale para los alemanes: no hay nada comparable en una colección pública italiana», afirmó.

Y recalcó que «es una oportunidad magnífica para venir a verlas directamente, para tener una experiencia directa de obras que, de otro modo, permanecerían bastante lejanas». EFE

