Piden a la UE «redirigir» el capital a actividades productivas y no a dividendos

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Bruselas, 30 jun (EFE).- La Unión Europea ha realizado un diagnóstico erróneo de su propio problema de competitividad, poniendo el acento en la regulación excesiva y los elevados costes laborales, y debería centrarse en «redirigir» el capital que ya es abundante y barato hacia actividades realmente productivas en lugar de mantenerlo en productos financieros o repartirlo en forma de dividendos.

Es la principal conclusión del nuevo informe firmado por la economista italiana Marianna Mazzucato como directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de la Universidad de Londres (UCL) y por la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

«Cuando los beneficios de las mayores empresas europeas se reinvierten en producción, innovación y empleo, el capital cumple su función; cuando, en cambio, se canaliza hacia activos financieros, dividendos y acumulación de balances, se malgasta», advierte un estudio que analiza el comportamiento de 300 compañías europeas que representan el 40 % del PIB de la UE.

Entre las firmas evaluadas se encuentran 14 españolas (ACS, Repsol, Iberdrola, Inditex, Telefónica, IAG, Acciona, Naturgy, Gestamp Automoción, Grifols, Técnicas Reunidas, Amadeus, Aena y DIA), aunque las de Alemania (56), Francia (52) y Reino Unido (46) representan más de la mitad de las analizadas.

El principal problema que detecta el informe es la creciente financierización del tejido empresarial europeo, es decir, un aumento de sus ingresos procedentes de actividades financieras en lugar de su actividad productiva.

Este giro, además, es «amplificado» por las políticas públicas en marcha a través de normas e instituciones que lo incentivan, como los marcos de gobernanza, las reglas sobre ayudas públicas o los propios sistemas fiscales, que crean un «circuito que se retroalimenta».

De esta forma, los beneficios empresariales «crecen más rápido que la inversión productiva; el excedente se distribuye entre los accionistas o se acumula como reservas financieras; la base productiva se erosiona y las ganancias resultantes revierten en el capital en lugar de en el trabajo».

Según los datos del informe, las inversiones netas de las empresas evaluadas cayeron desde un 19 % hasta un 7,4 % del beneficio bruto entre el año 2000 y 2024, periodo en el que también se duplicaron los dividendos y los programas de recompras de acciones desde el 27 % hasta el 68 %.

El resultado de este proceso es una erosión de la capacidad productiva de Europa que queda patente en el descenso, del 13,4 % al 10,5 %, de los rendimientos del capital invertido por las empresas examinadas, lo que provoca que «cada euro invertido en instalaciones o en I+D resulte menos atractivo que su alternativa financiera».

A esto se suma que las inversiones públicas, que podrían actuar como «contrapeso», están «comprimidas» por el marco presupuestario de la UE que pone límites al déficit y la deuda públicos.

La última pata de esta ecuación, según el informe, es el hecho de que los trabajadores quedan «exprimidos» por el sistema. La compensación por empleado, subraya el estudio, ha aumentado un 87 % desde el año 2000, que contrasta con el incremento del 151 % observado en los beneficios brutos de las compañías no financieras.

En este escenario, la respuesta por la que aboga el informe de Mazzucato y los sindicatos europeos «no es abaratar o hacer más abundante el capital», sino «cambiar los términos en los que se despliega y comparte».

Así, abogan por introducir condicionalidades cuando se reparten subvenciones, avales o incentivos fiscales al tejido empresarial, crear un marco de gobernanza corporativa que «premie las inversiones productivas a largo plazo» y promover un sistema fiscal que «cierre los canales a través de los cuales se trasladan y ocultan los beneficios».

Además, piden un papel más activo de las inversiones públicas, de forma que sirvan para «moldear los mercados en lugar de limitarse a reducir el riesgo de la rentabilidad privada». EFE

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