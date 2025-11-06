Piden a los Dodgers no celebrar su bicampeonato con Trump debido a su política migratoria

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Más de 10.000 personas han firmado una carta pública que solicita a los Dodgers, bicampeones consecutivos de la Serie Mundial de Béisbol, que rechace cualquier invitación para visitar la Casa Blanca, en caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe con la tradición de festejar el triunfo.

La Red Nacional de Jornaleros (NDLON, en inglés), un grupo de defensa de los trabajadores inmigrantes, lanzó la petición en línea que este jueves ya ha superado más de 10.000 firmas de seguidores del equipo, que el sábado pasado ganó su segundo título consecutivo y noveno en total al derrotar a los Azulejos de Toronto.

La carta pide al equipo angelino que cancele la tradicional ceremonia en la Casa Blanca, debido a la política migratoria de la Administración Trump, que ha puesto en la mira a la ciudad de Los Ángeles y a los latinos, que conforman una gran parte de sus seguidores.

«Los Dodgers de Los Ángeles siempre han sido más que un equipo de béisbol: son parte del espíritu de nuestra ciudad», dice la carta.

«El equipo representa a nuestros barrios, a nuestras familias y nuestro amor compartido por nuestras comunidades diversas. Pero ahora mismo, nuestra comunidad, nuestra ciudad, están bajo ataque; necesitamos que se pongan de nuestro lado, del lado correcto de la historia», continúa el escrito.

Los Dodgers estuvieron en la Casa Blanca en abril pasado para celebrar su victoria en la Serie Mundial de 2024, una visita que fue criticada por una parte de sus seguidores.

«Al visitar a un presidente que ha usado su poder para perjudicar a los más vulnerables, el equipo le estaría dando la espalda a la gente que llena los estadios, viste las camisetas y le da vida a este equipo», reza el escrito.

La petición espera recaudar más firmas para influir en la decisión del equipo angelino.

El peso de la hinchada de los Dodgers recae en la comunidad latina por los estrechos vínculos culturales con el béisbol, un deporte que reina indiscutible en países como República Dominicana o México, y que se consolidó de manera legendaria en Los Ángeles con la llegada del lanzador mexicano Fernando ‘El Toro’ Valenzuela en 1981.

El pasado martes, un día después del desfile de victoria en Los Ángeles, decenas de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) fueron vistos en las inmediaciones del estadio de Los Angeles Dodgers, lo que representa la segunda vez que las autoridades migratorias usan los estacionamientos del recinto desde que se desataron las redadas en junio pasado. EFE

us/rcf