Piden a tribunal prohibir visita de Bukele en plena campaña electoral de Costa Rica

San José, 9 ene (EFE).- Un ciudadano interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica en contra de la visita al país la próxima semana del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se efectuará en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero próximo.

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, dijo este viernes a los periodistas que la entidad estudia un recurso de amparo electoral en el cual «se solicita por parte de un ciudadano que se prohíba el ingreso del presidente Bukele a Costa Rica».

La magistrada dijo que no puede referirse más a profundidad al asunto debido a que el recurso se encuentra en estudio.

La Constitución Política de Costa Rica prohíbe la influencia de extranjeros en las campañas políticas del país.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles que Bukele «inspeccionará» el 14 de enero los avances de la construcción de una cárcel llamada Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), inspirada en el modelo salvadoreño.

La cárcel, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad aproximada para 1.200 presos y con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según ha dicho el propio Gobierno está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la «guerra» del Gobierno de Bukele contra estas bandas.

El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades judiciales a la lucha entre bandas de narcotraficantes.

En diciembre pasado, Chaves realizó una visita oficial a El Salvador, la cual incluyó reuniones con Bukele y un recorrido por el CECOT.

Por su parte, Bukele visitó Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, y, entre otras actividades, recorrió la principal cárcel de ese país, conocida como La Reforma, y alertó de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

El pasado 24 de septiembre, durante un acto oficial de inauguración de escáneres en puertos, la Casa Presidencial de Costa Rica divulgó un video en el que Bukele lanza un mensaje a favor de la «continuidad» de proyectos del actual Gobierno de Rodrigo Chaves, lo cual fue aprovechado por la candidata oficialista, Laura Fernández, para su campaña.

«Si la próxima Administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera», dijo Bukele en el video de septiembre pasado. EFE

dmm/fa/jrh