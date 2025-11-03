Piden justicia para los fallecidos y heridos de explosiones de gas natural en México

2 minutos

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- Familiares de las víctimas mortales y supervivientes de diversas explosiones de gas natural en México, que desde 2022 dejó cuatro muertos, colocaron este lunes un altar en su memoria junto a la embajada de Francia en la capital del país, y reclamaron justicia y una «atención digna».

Las explosiones, ocasionadas por fugas de gas en la red subterránea de distribución de la empresa de capital estatal francés Engie han provocado, desde 2022, la muerte de cuatro jóvenes y han dejado heridas en cinco personas más, según recordó en un comunicado la asociación que agrupa a los familiares de los damnificados, el Movimiento #YOSOBREVIVIENTE.

Durante la ceremonia en su recuerdo se colocaron fotografías, flores e incienso, así como cuatro cruces en memoria de los fallecidos.

Asimismo, en el acto intervino una de las supervivientes, Thalía, de 26 años, quien sufrió quemaduras en el 70 % de su cuerpo en una explosión que ocurrió hace dos años y que en la actualidad continúa en tratamiento sin recibir financiación, de acuerdo a la asociación de las víctimas de las explosiones.

«Queremos justicia y atención digna. No pedimos caridad, pedimos responsabilidad», afirmó Thalía en su alocución.

Los familiares denunciaron que la empresa se ha negado a asumir responsabilidades, por lo que reclaman al gobierno francés la instalación de un comité de ética que supervise las acciones de la empresa en México y que garantice la reparación integral a las víctimas y que no se repita lo sucedido.

De acuerdo con datos oficiales de Protección Civil de Matamoros, Tamaulipas (norte), en enero de 2022 se registraron 287 fugas de gas natural, mientras que Engie solo reportó una, según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). En esa misma región se han documentado más de 500 fugas desde entonces.

Mientras que el cuerpo de bomberos de Ciudad de México ha asegurado que registra una media de 31 intervenciones diarias por fugas o explosiones de gas y, tan solo en 2024, la capital del país registró 11.108 incidentes de este tipo. EFE

