Pillan a Meloni confesando a Trump que no le gusta hablar con los periodistas italianos

Roma, 19 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confesó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no le gusta hablar con los periodistas y posteriormente rechazó la posibilidad de contestar a preguntas tras la reunión de este lunes en Washington, según se ve en lo vídeos difundidos hoy por los medios de comunicación.

Los medios han publicado en sus páginas ‘on line’ el vídeo en el que después de que el presidente finlandés, Alexander Stubb, expresa su sorpresa después de Trump abrió las puertas de la cumbre a los periodistas, Meloni afirma: «Pero le gusta. Siempre le gusta. Yo, en cambio, nunca quiero hablar con la prensa italiana».

En otro vídeo de la misma reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos, la primera ministra confirma su pocas ganas de responder a la prensa cuando Trump pregunta: «Chicos, ¿quieren responder algunas preguntas?» y Meloni responde susurrando al oído del presidente estadounidense: «Creo que es mejor no hacerlo, somos demasiados y tardaríamos demasiado».

«Es bien sabido que a la primera ministra no le gustan los periodistas ni las preguntas de la prensa», lamentó este martes la secretaria general de la Federación Nacional de la Prensa Italiana.

Y agregó: «Con los años, ha sustituido las ruedas de prensa, excepto la de fin de año, pero con preguntas previas, con largos monólogos en las redes, sin preguntas. Propaganda, no información. Una falta de respeto a la prensa que se confirmó durante la cumbre con el presidente Trump». EFE

