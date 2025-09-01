The Swiss voice in the world since 1935

Pionyang exalta las tácticas suicidas de sus tropas en Rusia antes del encuentro Kim-Putin

Seúl, 1 sep (EFE).- Corea del Norte glorificó las tácticas suicidas de sus tropas enviadas a combatir contra Ucrania en su televisión estatal, días antes de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, viaje a Pekín para asistir a un desfile militar donde coincidirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, mientras Moscú estudia la posibilidad de una cumbre bilateral.

Un vídeo emitido el domingo por la cadena KCTV presentó ejemplos de combatientes que usaron tácticas suicidas contra soldados ucranianos, incluida la inmolación con explosivos, para evitar ser capturados o salvar a sus compañeros.

El programa describió la forma en que algunos combatientes norcoreanos actuaron como escudos humanos o bloquearon drones enemigos, antes de mostrar nombres de cientos de fallecidos.

La emisión también proyectó imágenes de soldados norcoreanos en pleno combate y de oficiales reunidos con mandos de Moscú, junto con la lectura de cartas enviadas por Kim a las unidades desplegadas.

Pionyang ya había exaltado, el 22 de agosto, relatos de sacrificios en combate, validando así las aseveraciones del Ejército ucraniano de que los soldados norcoreanos desplegados en Kursk usaban tácticas suicidas para evitar ser capturados.

La difusión se produjo en vísperas de la visita de Kim a Pekín, donde el miércoles asistirá al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, junto con Putin y otros líderes como el cubano Miguel Díaz-Canel o el bielorruso Alexandr Lukashenko.

Moscú ha señalado recientemente que está estudiando la posibilidad de una cumbre bilateral al margen del evento, entre las expectativas de que el líder norcoreano busque capitalizar el sacrificio de sus tropas para obtener réditos diplomáticos y económicos. EFE

