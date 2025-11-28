Planas: Voto contra etiquetado de productos del Sáhara Occidental es «campaña política»

Estambul, 28 nov (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, se mostró este viernes satisfecho de que haya fracasado la «campaña política» para frenar en el Parlamento Europeo el acuerdo sobre el etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental,

En declaraciones a EFE en Estambul, Planas aludió a la objeción planteada por el Partido Popular Europeo (PEE) para descartar el reglamento negociado con Marruecos, que hubiese requerido 360 votos a favor para salir adelante en la votación de la Eurocámara celebrada el pasado miércoles, pero se quedó en 359 votos a favor, 188 en contra y 76 abstenciones.

Se mantiene así el acuerdo que permite importar frutas y hortalizas originarias del Sáhara Occidental indicando en la etiqueta una de las dos regiones administrativas declaradas por Rabat, sin especificar a qué país pertenecen.

«Creo que ha sido una gran tormenta en un vaso de agua con una intencionalidad política clara, y me alegro de que no haya triunfado esta objeción planteada por un sector del Parlamento Europeo porque no responde a la realidad», dijo Planas.

Marruecos considera el Sáhara Occidental parte integral de su territorio, mientras que para la Unión Europea es un área bajo ocupación marroquí, cuyo estatus debe ser aún negociado.

«Creo que ha habido una campaña política, particularmente por parte del Partido Popular español, que ha intentado encabezar un movimiento en contra de este acuerdo», declaró Planas.

Calificó esta iniciativa contra un acuerdo en vigor desde el año 2000 y actualizado en 2012 de «sorprendente» porque «ni los contingentes, ni los precios de entrada, ni los flujos comerciales aparecen alterados» por la decisión sobre el etiquetado.

Subrayó que «cualquier producto agroalimentario que entra en la Unión Europea tiene que respetar estrictamente los estándares de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria», con independencia del etiquetado sobre su origen.

«No entra nada que no se ajuste a esos estándares. Esto hay que decirlo en voz alta porque muchas veces se escuchan cosas que no son ciertas a este respecto», insistió el ministro. EFE

