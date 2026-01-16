Planas asegura que brote de peste porcina en Cataluña no se extendió a ninguna explotación

Berlín, 16 efe (EFE).- El titular español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este viernes en Berlín que el brote de peste porcina registrado en Cataluña no se ha extendido a ninguna explotación del sector porcino y se ha logrado mantener dentro de la zona de restricción en torno al punto donde fue detectado.

En declaraciones a EFE en la capital alemana, donde participó en un evento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la gestión del agua, el ministro subrayó como positivo el hecho de haber logrado «delimitar efectivamente la zona donde se ha producido el brote» y que no se haya registrado «ninguna extensión a ninguna explotación del sector porcino».

En este sentido, Planas enfatizó en la importancia de mantener la tensión al respecto y las medidas en marcha.

El ministro recordó que los animales afectados son exclusivamente jabalíes salvajes y precisó que de aproximadamente 600 ejemplares examinados, se han contabilizado 60 casos positivos, «pero todos delimitados en la zona de los seis kilómetros hasta los veinte y la zona de restricción, ninguno fuera de ella».

Agregó que los laboratorios de referencia están trabajando ahora sobre la secuenciación del virus «para intentar afinar más respecto del origen» de este brote detectado en Cerdanyola del Vallés, en la provincia de Barcelona, y aseguró que cuando se tengan los resultados de la investigación, éstos se harán públicos. EFE

