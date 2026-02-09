Planta de ArcelorMittal en Dunkerque presentada como ejemplo de descarbonización en Europa

París, 9 feb (EFE).- La planta de la siderúrgica de ArcelorMittal en Dunkerque, adonde mañana se desplaza el presidente francés, Emmanuel Macron, para el lanzamiento del primer horno eléctrico en esa fábrica, será un modelo de descarbonización industrial en Europa.

Así lo aseguraron este lunes fuentes de la presidencia francesa, que destacaron que el horno eléctrico servirá para producir metal sin usar carbón -fuerte emisor de CO2- y, por tanto, reducir la polución en la planta, que hoy es el lugar industrial más contaminante del país.

La presidencia francesa evitó dar cifras de la inversión del lanzamiento del horno eléctrico, que se abastecerá de energía «con contratos atractivos» especialmente de origen nuclear.

En 2023, la Comisión Europea (CE) había dado su luz verde para que el Estado francés invirtiese 850 millones de euros para la descarbonización parcial de su producción de acero en Dunkerque.

Según los sindicatos, la construcción de este horno ‘verde’ no será suficiente para mantener la competitividad de la planta, pues prevé una capacidad de toneladas de acero (1,5) menor a las anunciadas (6).

En paralelo a la descarbonización, París también destacó que es necesario adoptar medidas de protección para el sector siderúrgico en la UE.

«Cuando nos protegemos, logramos realizar proyectos industriales en Europa», señalaron las fuentes, en alusión al impuesto al carbono a ciertos productos importados de fuera de la UE y que pretende proteger a las empresas europeas de la competencia de países como China.

La presidencia francesa se felicitó de que «tras un año y medio» la CE y varios Estados miembros están de acuerdo con la estrategia industrial soberana para la UE propuesta por Macron.

El Elíseo destacó que preservar las acerías, cuyo declive se agudizó a partir de la década de 2010, es «una batalla compleja» en Europa, pero fundamental para sectores como el de la automoción, la aeronaútica, el ferroviaria o el aeroespacial, que requieren del acero.

ArcelorMittal, que cuenta con una notable presencia en España, da trabajo a 15.400 personas en Francia en 40 centros de producción y con una capacidad de 11 millones de toneladas de acero líquido al año. EFE

