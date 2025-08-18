Planta de Volkswagen en México evita una huelga tras un acuerdo salarial con el sindicato

2 minutos

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La automotriz alemana Volkswagen evitó este lunes una huelga en su planta en el estado mexicano de Puebla, una de las más grandes del mundo de la empresa, tras acordar un aumento salarial del 4 % con su sindicato.

La compañía expuso en comunicado que negoció con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) un nuevo convenio, el cual entrará en vigor este lunes para el incremento directo de 4 % al salario y 1 % al fondo de ahorro.

«En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar», declaró Ricardo Guerrero, vicepresidente de Recursos Humanos en Volkswagen de México.

Cerca de 7.000 trabajadores sindicalizados habían convocado una huelga para este lunes, tras presentar una demanda inicial de un aumento salarial del 14 %.

Las negociaciones se realizaron de forma privada bajo la presencia de autoridades laborales federales.

La empresa apuntó que el acuerdo fue fruto de una serie de encuentros entre las comisiones revisoras de ambas partes, “en los que se realizó un análisis detallado del entorno actual, marcado por retos significativos para la industria automotriz a nivel global, así como para el Grupo Volkswagen y Volkswagen de México”.

La importancia de resolver el conflicto radica en que Volkswagen produjo en México más de 382.000 vehículos en 2024.

Con más de 55 años de producción, la planta de vehículos de Volkswagen de México es una de las más grandes del grupo, según la propia empresa.

En el país se producen, en tres diferentes segmentos, los modelos Jetta, Tiguan y Taos, con todos los procesos necesarios para la fabricación de vehículos, desde el estampado hasta el ensamble final.

La empresa y el sindicato también evitaron una huelga en 2023, cuando acordaron un aumento de 8,1 % al salario y una más en 2022, cuando incrementó un 9 % al sueldo de sus trabajadores.

El fortalecimiento de los sindicatos refleja la nueva realidad laboral mexicana luego de la entrada en vigor, en 2020, del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estuvo acompañado de una reforma laboral en el país. EFE

csr/abz/eav