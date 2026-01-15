Plaza Amador comienza la defensa de su bicampeonato en Panamá ante el Sporting SM

Ciudad de Panamá, 15 ene (EFE).- El CD Plaza Amador, vigente bicampeón del fútbol en Panamá, iniciará la defensa del título ante el Sporting San Miguelito, en el duelo más atractivo de la primera jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los ‘leones’, que afrontan el comienzo del certamen con bajas importantes como la de los delanteros Jorlían Sánchez y Everardo Rose, fichados por clubes del exterior, recibirán el sábado al conjunto ‘académico’ en un compromiso de la Conferencia Este.

El Sporting San Miguelito fue uno de los rivales que más dificultades le planteó al Plaza Amador en la pasada temporada y, además, le arrebató el cupo a la Champions Cup de la Concacaf.

Ese mismo sábado, en la Conferencia Oeste, el San Francisco FC dará la bienvenida a la primera división al Unión Coclé, equipo que se ganó el ascenso tras conquistar el título de la segunda categoría.

La jornada sabatina se completará con el enfrentamiento entre el Herrera F.C. y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), también correspondiente a la Conferencia Oeste.

La primera fecha del campeonato de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se abrirá este viernes con el duelo entre el Veraguas United y el Club Deportivo Universitario.

Ambos equipos, procedentes de las provincias centrales del país y encuadrados en el Oeste, buscarán en esta nueva campaña meterse entre los clasificados y aspirar a la pelea por el título.

El domingo, en la Conferencia Este, el Alianza FC, subcampeón del pasado semestre, se medirá al Tauro FC, que intentará dejar atrás el discreto cierre de la temporada anterior con una plantilla renovada.

La primera jornada se cerrará el próximo lunes con el choque entre el Umecit FC y el Árabe Unido de Colón, en otro atractivo compromiso de la Conferencia Este. EFE

