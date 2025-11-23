Plaza Amador golea al CAI y pasa a su cuarta final consecutiva en el fútbol panameño

Ciudad de Panamá, 22 nov (EFE).- Plaza Amador venció este sábado por 4-0 al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y avanzó a su cuarta final consecutiva, por lo que mantiene viva la defensa de su corona en el Torneo Clausura 2025 de la liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los ‘leones’ defenderán su campeonato el próximo 29 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ante Alianza F.C.

Desde el arranque del compromiso, CAI buscó imponer condiciones, pero se encontró con un conjunto placino ordenado y letal al contragolpe.

La primera aproximación del CAI llegó al minuto 4 cuando Yeison Ramírez probó desde media distancia, aunque su remate se fue por encima del arco.

La respuesta placina fue inmediata. A los 9 minutos, Alberto Quintero comandó una rápida transición ofensiva y habilitó a Jorlian Sánchez, quien definió con potencia dentro del área para adelantar a su equipo 1-0.

El gol no alteró el plan de los ‘leones’, que continuaron replegados y neutralizando sin mayores complicaciones los envíos largos del CAI.

Esa fórmula volvió a dar resultados al minuto 27, cuando otra veloz contra encontró a Quintero como protagonista; este se combinó con Joel Lara, quien asistió a Yoameth Murillo para el 2-0.

CAI tuvo su acción más clara al minuto 33 en un remate de Kenny Bonilla que obligó al guardameta Samuel Castañeda a una atajada determinante para evitar el descuento.

Con ese marcador, ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda parte, Plaza Amador aceleró en busca de la goleada y del boleto a la final.

Al minuto 56, Yoameth Murillo estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su remate fue desviado.

El 3-0 llegó al minuto 63 cuando Everardo Rose aprovechó un pase largo de Abdul Knigth, controló la pelota y, ante la salida del arquero Alex Rodríguez, definió con frialdad por bajo.

CAI respondió al 67’ con una opción clara en los pies de Marlon Ávila, pero el guardameta Samuel Castañeda volvió a lucirse para mantener el arco en cero.

Otra oportunidad se presentó al 76’, esta vez para Ángel Caicedo, cuyo remate salió sin dirección.

La goleada placina se concretó al minuto 87, con un penalti ejecutado por Jorlian Sánchez, quien firmó su doblete en el partido y alcanzó su duodécimo gol del semestre. EFE

