Plaza Amador y Veraguas United saldrán a mantener el paso perfecto en el fútbol panameño

1 minuto

Ciudad de Panamá, 7 ago (EFE).- El CD Plaza Amador y el Veraguas United, líderes de sus respectivas conferencias, buscarán extender su racha ganadora en la cuarta jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

Plaza Amador, campeón y líder de la Conferencia Este con 9 puntos, abrirá la fecha este viernes frente al Alianza, en un partido que promete intensidad desde el inicio.

El sábado se disputarán dos encuentros, destacando el choque entre el Tauro y Umecit.

Los umecistas, segundos en el Este con seis unidades, intentarán sumar tres puntos frente al Tauro que no ha tenido el mejor arranque en esta campaña.

Antes de ese duelo, el Club Deportivo Universitario -segundo del Oeste con siete puntos- recibirá al SD Atlético Nacional, que solo ha sumado un punto en tres partidos y se ubica en la penúltima posición de su conferencia.

El domingo, el San Francisco buscará mantenerse en la senda del triunfo frente al colista del Oeste, el Herrera, en un compromiso crucial para ambos equipos.

La jornada dominical cerrará con el partido del Este entre el Árabe Unido, último clasificado con apenas un punto, y el Sporting San Miguelito, que ocupa la cuarta posición en esa conferencia.

Finalmente, el lunes se bajará el telón de la cuarta fecha con el enfrentamiento entre el Veraguas United -líder del Oeste con siete puntos- y el Club Atlético Independiente, en un partido clave para que los veragüenses sigan en la cima. EFE

