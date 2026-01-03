Poco tráfico y filas para comprar en supermercados al salir el sol en Caracas

Caracas, 3 ene (EFE).- Calles vacías y largas filas de personas en las afueras de los pocos supermercados abiertos, según constató EFE durante la mañana de este sábado en el este de Caracas, después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones en medio de un ataque estadounidense que fue confirmado por el presidente de ese país, Donald Trump.

«Me da miedo que haya un estallido social y volvamos a lo que había antes, que haya desabastecimiento. Cuando era joven podía hacer cola (para comprar comida), ya no puedo», dijo a EFE una vecina del municipio Chacao, que pidió mantener su anonimato, mientras esperaba que abriera uno de los supermercados de la zona.

Junto a ella, otra mujer -de un grupo de cuatro- declaró que buscaba comprar comida para aprovisionarse.

«En casa compramos lo necesario porque está todo muy caro y ahora no tenemos comida», declaró a EFE.

La mayoría de los comercios de esta zona residencial y comercial estaban cerrados.

Las estaciones del Metro de Caracas, principal sistema de transporte de la ciudad, no prestaban servicio. Tampoco había circulación de autobuses, y muy poco tráfico en las calles.

Vehículos policiales y un par de vehículos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) circulaban por la zona.

En uno de los supermercados, varias personas se acercaron a preguntar la hora de apertura. Sin embargo, las mujeres dijeron no tener mucha esperanza de que los trabajadores pudieran llegar.

«Tengo a mi mamá aquí arriba en otro supermercado. Vinimos a comprar comida porque uno nunca sabe si harán otro ataque, dijo a EFE una joven en las afueras del mismo comercio.

Según relató, desde su apartamento en un penthouse de Chacao pudieron ver y escuchar las explosiones en la Base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota y muy cercana al sector.

El único supermercado abierto en esa área del este capitalino tenía en su entrada una fila de unas cincuenta personas. Solo dejaban pasar a una por turno, para evitar multitudes dentro del comercio.

«Estoy buscando comprar en el supermercado comida, para tener algo, porque uno no sabe qué pueda suceder», aseguró a EFE uno de los hombres en la fila.

La misma situación se repitió en Altamira, una zona de la ciudad que ha sido tradicionalmente de tendencia opositora y que es aledaña a la base aérea.

En la Plaza Francia, un grupo de siete mujeres esperaban encontrar un taxi para llegar a sus casas. La noche del sábado habían tomado un autobús para viajar a las playas del estado Falcón (occidente), pero, al enterarse del ataque durante la madrugada, el transporte regresó a la capital y las dejó en la plaza.

En Los Palos Grandes, también había un centenar de personas en fila frente a un supermercado, donde también dejaban entrar en grupos pequeños para evitar aglomeraciones, y también había una veintena de personas y vehículos haciendo fila en una farmacia.

El resto de los comercios, incluyendo las estaciones de combustible, estaban cerrados.

Durante la madrugada se reportaron cortes de servicio eléctrico en el sur de la ciudad, donde se encuentra el Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas; y también en el centro, en donde se encuentra el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial, y varias sedes de instituciones gubernamentales.

Sin embargo, en el este de la ciudad no se reportaron apagones.

Por su parte, chavistas salieron este sábado a las calles del centro de Caracas para exigir que «devuelvan» al presidente venezolano, Nicolás Maduro, después de que Trump anunciara la captura del gobernante suramericano en medio del ataque con misiles durante la madrugada contra la capital venezolana y otras zonas del país.EFE

