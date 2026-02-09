Policía australiana reprimió protesta por presencia del presidente israelí en Sídney

La policía australiana dispersó este lunes con gas lacrimógeno una protesta en Sídney contra la presencia del presidente de Israel, Isaac Herzog, constataron reporteros de AFP.

En el inicio de una gira de cuatro días, Herzog participó de una ceremonia en la playa de Bondi, en Sídney, donde rindió homenaje a las víctimas del atentado que mató a 15 personas durante una fiesta judía, el pasado 14 de diciembre

Sin embargo, la presencia de Herzog promovió protestas en Sídney y Melbourne, aunque en la primera de ellas se registró enérgica represión policial contra manifestantes y hasta parte de la prensa, incluyendo a AFP.

Personal de AFP dijo haber visto al menos 15 manifestantes arrestados y escenas de grescas con la policía.

En Melbourne, una protesta en el centro de la ciudad pidió el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos.

En la ceremonia en la playa de Bondi, Herzog afirmó que «los vínculos entre la gente de bien de todas las religiones y todas las naciones continuarán firmes frente al terror, la violencia y el odio».

«Juntos superaremos este mal», afirmó.

El jefe de Estado dijo que había colocado dos piedras de Jerusalén en Bondi Beach «en memoria sagrada de las víctimas».

Celebró los «pasos positivos» tomados por el gobierno australiano para combatir el antisemitismo, con leyes más severas contra la tenencia de armas y el discurso de odio, adoptadas tras el ataque.

Sin embargo, Herzog dijo a periodistas que comparte la frustración de la gente por el aumento del antisemitismo «en todo el mundo».

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, instó a la gente a respetar el motivo de la visita de Herzog.

Muchos judíos australianos han recibido con agrado el viaje de Herzog.

«Su visita elevará el ánimo de una comunidad dolorida», dijo Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos, el principal órgano de la comunidad.

En contrapartida, el Consejo Judío Progresista de Australia afirmó que Herzog no era bienvenido debido a su presunta participación en la «destrucción continua de Gaza».

El ataque de Bondi Beach fue perpetrado por un hombre de 50 años de nacionalidad india, Sajid Akram, y su hijo Naveed, un australiano de 24 años.

Akram fue abatido a tiros por la policía y su hijo permanece detenido bajo cargos de terrorismo y 15 asesinatos.

