Policía boliviana activa seguridad especial para altos jueces tras asesinato de magistrado

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La Paz, 1 may (EFE).- La Policía de Bolivia informó este viernes que ha activado «cápsulas de seguridad» para resguardar a 13 altos magistrados del país, tras el asesinato a tiros del juez del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure en la región oriental de Santa Cruz por causas que son investigadas.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó a los medios junto al fiscal de esa región, Alberto Zeballos, que distintos miembros del poder Judicial boliviano, incluido Claure, se encontraban en Santa Cruz para un evento de ese órgano, cuya sede está en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

«En este momento tenemos a 13 magistrados que están con seguridad para poderlos trasladar al aeropuerto y que puedan retornar a sus distritos», indicó el jefe policial.

También informó que se coordinó con los comandos departamentales de regiones como Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, donde está Sucre, para generar «cápsulas de seguridad» en torno a las autoridades judiciales, aunque aclaró que por ahora no se tiene información sobre «algún tipo de amenaza» contra otros magistrados.

El jueves en la noche, Víctor Hugo Claure, decano del TA, fue acribillado por un desconocido cuando se encontraba volviendo a su alojamiento tras asistir a una cena en un taxi compartido con una funcionaria judicial a la que primero acompañó hasta su domicilio.

Cuando la funcionaria se disponía a pagar por el servicio de transporte, fueron interceptados por dos hombres abordo de una motocicleta, uno de ellos se bajó y acribilló a Claure, quien se encontraba en el asiento delantero del taxi, explicó el coronel Gómez.

Por su parte, el fiscal Zeballos informó que la autopsia realizada verificó que el magistrado murió de forma «instantánea» por el impacto de cuatro balas que le causaron heridas en ambos pulmones y el corazón.

El suceso causó conmoción y reacciones de indignación sobre todo en el órgano Judicial, cuyos altos tribunales pidieron a la Fiscalía actuar con «celeridad» para identificar a los autores del hecho. EFE

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