Policía de Londres detiene a 100 personas y retira armas antes de carnaval de Notting Hill

2 minutos

Londres, 22 ago (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés), ha detenido a un centenar de personas y requisado decenas de armas blancas y de fuego en un operativo especial previo a la celebración del carnaval de Notting Hill, una de las fiestas más multitudinarias de la capital británica.

Como parte del operativo, los agentes de la Met se incautaron de 11 armas de fuego y más de 40 cuchillos, y enviaron a 21 personas a prisión que tenían como objetivo «perturbar y disuadir a aquellos que la policía tiene motivos para creer que representan el mayor riesgo para el carnaval», explicó el cuerpo en un comunicado.

«Esperamos que alrededor de un millón de personas acudan a las calles del oeste de Londres para uno de los fines de semana más significativos del calendario cultural de la capital. La gran mayoría viene a divertirse y disfrutar, a celebrar la cultura caribeña, a bailar, a comer y a regresar a casa con solo buenos recuerdos», dijo la comandante Charmain Brenyah, portavoz de la Met.

Para el evento, se ha desplegado «un número considerable» de agentes para atender incidentes y «siempre que sea posible, intervenir antes de que ocurran», para lo que contarán con el apoyo de tecnología como una red de cámaras de circuito cerrado de televisión, arcos de inspección y cámaras de reconocimiento facial en vivo desplegadas en las rutas de ida y vuelta para el carnaval.

La Met contará con el apoyo de la Policía de la City de Londres durante la operación y trabajará «en estrecha colaboración» con los demás servicios de emergencia, en particular con la Policía de Transporte Británica, cuyos agentes «desempeñarán un papel esencial para garantizar que los asistentes al Carnaval lleguen y regresen del evento de forma segura».

«Lamentablemente sabemos que una minoría viene con intenciones menos positivas y en los últimos años esto se ha manifestado en forma de violencia grave, incluidos tres incidentes trágicos en los que se cobraron vidas», añadió.

El pasado año, una mujer y dos hombres fallecieron tras resultar gravemente heridos durante el fin de semana del carnaval, que se saldó con más de 200 detenciones y la incautación de medio centenar de armas. EFE

mas/rb/ajs