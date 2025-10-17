Policía de Paraguay detiene a dos personas supuestamente vinculadas al crimen de militar

2 minutos

Asunción, 17 oct (EFE).- La Policía de Paraguay detuvo a dos personas supuestamente vinculadas con pagos a los jóvenes sospechosos de asesinar a tiros al teniente coronel Guillermo Moral, asistente de la Suprema Corte de Justicia Militar, informó este viernes el jefe del Departamento de Homicidios, comisario Richard Vera.

El comisario dijo a ABC Cardinal que las dos personas fueron detenidas el jueves en Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, y trasladadas a Asunción para continuar con las investigaciones del crimen.

El militar fue asesinado a tiros el pasado 2 de octubre en inmediaciones de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde cursaba estudios.

Vera afirmó que uno de los detenidos, de 44 años, es el que supuestamente «proporcionó dinero» para financiar gastos de los dos jóvenes sospechosos del crimen, y el otro es su sobrino, de 22 años, que hizo la transferencia de los fondos.

A partir de imágenes de cámaras de seguridad, la Policía estableció la identidad de los presuntos autores materiales del crimen, de 16 y 18 años, que son buscados.

El jefe policial detalló que en diferentes momentos previos al crimen, se hicieron cuatro envíos de dinero para los sospechosos por una suma total de 1.800.000 guaraníes, equivalente a 254 dólares al cambio actual.

«Esto habría sido para que los mismos pudieran movilizarse y realizar tareas de vigilancia a la víctima», dijo.

También se busca a una tercera persona relacionada con los detenidos en Ciudad del Este.

La investigación continua para establecer quién fue «el mandante» o el autor intelectual, y cuál fue el móvil del crimen, agregó el jefe del Departamento de Homicidios de la Policía. EFE

ja/eav