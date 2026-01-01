Policía suiza excluye hipótesis de atentado en incendio que provocó decenas de muertos

Crans Montana (Suiza), 1 ene (EFE).- La Policía Cantonal de Valais excluyó este jueves la hipótesis de un atentado como causa de un incendio ocurrido poco después de la media noche de hoy en un bar de Crans Montana, una conocida estación de esquí en Suiza.

«Decenas de personas han muerto» en esta tragedia, según confirmó el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, en una conferencia de prensa.

