Policías y militares rodean la casa del líder opositor ugandés Bobi Wine tras los comicios

Nairobi, 16 ene (EFE).- Policías y militares han rodeado la casa del líder opositor y cantante Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, su nombre artístico, tras las elecciones generales del jueves en las que optó a la Presidencia, según denunció su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP).

«El Ejército y la Policía han rodeado la residencia del presidente Kyagulanyi Ssentamu Robert, poniéndolo a él y a su esposa bajo arresto domiciliario», aseguró la NUP en un mensaje publicado en sus redes sociales a última hora del jueves, pese al bloqueo temporal de internet impuesto por las autoridades en el país desde este martes.

«Agentes de seguridad han saltado ilegalmente la valla perimetral y ahora están instalando tiendas de campaña dentro de su complejo», añadió el partido, sin aportar más detalles.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales este jueves.

Los ugandeses votaron para elegir presidente en unas elecciones en las que Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, busca un séptimo mandato y que se desarrollaron bajo un fuerte despliegue policial y el bloqueo temporal del acceso a internet, tras meses de represión contra la oposición.

Ocho candidatos optan a la Presidencia para un mandato de cinco años, incluido Museveni, de 81 años, cuyo principal rival es Bobi Wine, de 43 años.

Durante la jornada, los votantes también eligieron a los miembros del Parlamento.

Bobi Wine denunció un fraude electoral «masivo» y la detención de dirigentes de su partido en los comicios generales, sacudidos por fallos técnicos de los equipos de verificación biométrica, que afectaron incluso a Museveni cuando votó en la Escuela de Secundaria de Karo en el distrito de Kiruhura (suroeste).

El líder opositor busca desbancar a Museveni, a quien ya se enfrentó en las urnas en 2021.

El mandatario es el cuarto presidente africano con más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le ha permitido presentarse a las elecciones.

La campaña electoral ha estado marcada por los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición, con la detención de al menos 550 personas, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. EFE

