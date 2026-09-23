El presidente de Suiza pide unidad ante la ONU

«Nuestra experiencia nos ha enseñado que el diálogo no es un signo de debilidad», declaró el presidente suizo ante la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre. Keystone-SDA

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha instado a los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York a «demostrar que la cooperación sigue siendo posible». Basándose en la experiencia de Suiza como país multilingüe, ha señalado que el país ha aprendido a superar sus diferencias.

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«Una frontera natural también puede convertirse en un lugar de paso», afirmó el martes Parmelin, que este año ocupa la presidencia rotatoria de Suiza. «Nuestra experiencia nos ha enseñado que el diálogo no es una muestra de debilidad».

En su discurso, señaló que la cooperación no impone sus valores ni un modelo único, y que resulta especialmente valiosa cuando permite crear alianzas, facilitar el intercambio de conocimientos y reforzar la capacidad de todas las partes para actuar de forma independiente.

«No se trata tanto de hacer cosas por otras personas como de hacerlas con ellas», afirmó el presidente suizo.

El mundo, en un «momento decisivo»

El mundo se encuentra en «un punto de inflexión», declaró.

«Los principios más fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas —la prohibición del uso de la fuerza y el respeto de la soberanía y la integridad territorial— están siendo vulnerados abiertamente», afirmó Parmelin, que también es ministro de Economía de Suiza.

Asimismo, abogó por recuperar el multilateralismo. «La cuestión es si las relaciones entre los Estados seguirán rigiéndose por normas comunes o si dependerán cada vez más del peso y el poder de cada Estado», afirmó.

Proteccionismo frente a economía

La pérdida de confianza entre países va más allá del ámbito de la paz y la seguridad y está afectando a la economía mundial, afirmó Parmelin.

«El proteccionismo está en auge. Las cadenas de suministro construidas durante décadas de interdependencia se están reorganizando o fragmentando como consecuencia de las tensiones geopolíticas», señaló.

La resiliencia económica exige diversificar las relaciones, establecer nuevas alianzas y mantener el comercio entre las distintas regiones del mundo lo más abierto posible, añadió.

Promover Ginebra

Suiza, como país neutral, sigue ofreciendo sus buenos oficios y creando un espacio propicio para el diálogo, afirmó.

«Como Estado anfitrión, Suiza seguirá velando por que Ginebra permanezca abierta, accesible e inclusiva, tanto para los Estados grandes como para los pequeños, para el Norte y el Sur», afirmó Parmelin.

También destacó la cumbre sobre inteligencia artificial que se celebrará el año que viene en Ginebra, los días 21 y 22 de junio, bajo el lema «Bridging Innovation and Trust» («Tender puentes entre innovación y confianza»). El objetivo es conectar la innovación y la confianza, dos conceptos que, según Parmelin, deben avanzar de la mano.

«Algunas transformaciones han adquirido tal profundidad y velocidad que ningún Estado puede gestionar por sí solo todas sus consecuencias. Necesitamos instituciones capaces de abordar cuestiones que trascienden las fronteras. Necesitamos multilateralismo», concluyó.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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