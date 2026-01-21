«Ninguna otra nación puede garantizar la seguridad de Groenlandia, excepto EE.UU.»

Donald Trump expresó sus pretensiones de proteger Groenlandia en su discurso en el WEF de Davos. También habló de Suiza como un país que se aprovecha de su comercio con EE.UU. Después, Trump se reunió con el presidente suizo, Guy Parmelin.

En el segundo día del WEF, el discurso de Trump fue el más esperado, aunque la agenda de eventos estuvo llena esta jornada, con discursos como el del presidente argentino Javier Milei (ver caja informativa abajo*).

Sobre la participación de Donald Trump, estos son algunos de los temas mencionados a lo largo de su discurso y las reacciones posteriores sobre el tema:

Groenlandia: «Los Estados Unidos ahora se sienten obligados a enviar nuestras fuerzas para proteger el territorio de Groenlandia», pero de forma pacífica, advirtió Trump.

Solo EE. UU. podría defender «este enorme territorio», afirmó Trump. «Lo necesitamos por motivos estratégicos de seguridad nacional e internacional».

Además, Trump argumentó que Estados Unidos salvó a Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial. «Solo queremos un pedazo de hielo a cambio de la protección del mundo», dijo Trump y pidió negociaciones inmediatas, sin decir con quién.

«Lo que queda claramente de este discurso es que la ambición del presidente sigue intacta», dijo ante periodistas el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en una primera reacción de Dinamarca, tras el discurso de Donald Trump en Davos. Sobre las declaraciones de Trump de no hacer uso de la violencia, indicó que si bien esto es positivo, «si se toma aisladamente», esto «no hace desaparecer el problema» de un territorio que le pertenece a Dinamarca.

Unas horas más tarde, Trump afirmóEnlace externo repentinamente en Davos que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concibieron «el marco de un futuro acuerdo» sobre Groenlandia y aseguró que no impondrá los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero contra ocho países que han defendido al territorio autónomo danés en su estado actual. Más detalles de lo que hasta ahora se sabe al respecto, en este enlace:

Venezuela: El presidente estadounidense en su discurso justificó su intervención en Venezuela y anunció tiempos dorados para el país sudamericano. Los 50 millones de barriles de petróleo (de 159 litros cada uno) que Estados Unidos recibiría de Venezuela serían repartidos entre ambos países, dijo Trump. «Hace 20 años (Venezuela) era un país magnífico, pero ahora tienen problemas.»

Europa:Además, el presidente estadounidense criticó a los países europeos en varios momentos de su largo discurso. Europa no se estaba desarrollando «en la dirección correcta», afirmó. Algunos países eran «muy negativos» e irreconocibles, dijo Trump, quien, sin embargo, elogió al canciller alemán Friedrich Merz. Alemania está generando actualmente una quinta parte menos de electricidad que en 2017, comentó Trump, pero esto no es culpa de Merz. «Él está resolviendo el problema. Hará un gran trabajo», afirmó el presidente estadounidense.

Por el contrario, Trump criticó al presidente francés Emmanuel Macron. Mencionó con sorna el hecho de que Macron hubiera hablado en el podio de Davos el día anterior con gafas de sol.

EE.UU.: «Cuando Estados Unidos prospera, todo el mundo prospera. Siempre ha sido así. Cuando va mal, va mal para todos», afirmó.

Trump mencionó su controvertida política presupuestaria. «Hemos recortado el gasto federal en 100.000 millones de dólares y reducido el déficit presupuestario federal en un 27 % en un año. Seguirá bajando mucho más, lo que reducirá significativamente la inflación desde los máximos históricos de la administración Biden».

Trump también hizo especial hincapié en su propia política económica y arancelaria, muy controvertida en Europa. «En lugar de subir los impuestos o subvencionar a los productores nacionales, los bajamos y subimos los aranceles para que los países extranjeros paguen por el daño que causan», afirmó.

Política arancelaria con Suiza: El presidente estadounidense describió a Suiza, país anfitrión del Foro Económico Mundial (WEF), como una nación que se beneficia del comercio estadounidense, mencionando en varias ocasiones beneficios de 41.000 millones del lado suizo.

«Quería primero gravar a Suiza con un 30 % de aranceles, pero luego decidí subirlos al 39%», dijo, alegando los «41 mil millones de francos de beneficio de Suiza a costa de Estados Unidos». «Pero no quiero herir a la gente. Por lo tanto, reduciremos los impuestos a un nivel más bajo», añadió.

Después de su largo discurso (accesibleEnlace externo con subtítulos en 7 idiomas, incluido el español), Trump se reunió con una delegación suiza de alto nivel.

Las delegaciones de Suiza y de EE.UU. reunidas tras el discurso de Trump en el WEF de Davos. La delegación estadounidense estuvo compuesta por la embajadora de Estados Unidos en Suiza, Callista Gingrich, segunda a la derecha, y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Keystone-SDA

Durante ese encuentro, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, pudo conversar con su homólogo estadounidense, en compañía de Karin Keller-Sutter, ministra de Economía, e Ignazio Cassis, ministro de Asuntos Exteriores.

El presidente suizo Guy Parmelin describió una conversación «cortés pero firme» con su homólogo estadounidense. «Hemos señalado al presidente estadounidense que actualmente hay un superávit de algo más de 8.000 millones a favor de Estados Unidos» en la balanza comercial entre ambos países desde octubre, indicó Guy Parmelin tras el encuentro.

Donald Trump pareció sorprendido, pero reaccionó positivamente, añadió Parmelin, a modo de corrección del repetido comentario de Trump de que el déficit comercial de Estados Unidos con Suiza ascendería hoy a 41 mil millones de dólares. Esta cifra data de 2024 y solo tiene en cuenta el comercio de bienes, mientras que los intercambios son más equilibrados si se consideran también los servicios que Estados Unidos exporta a Suiza, como señaló Guy Parmelin.

El presidente suizo está interesado en cerrar con su homólogo estadounidense el acuerdo arancelario del 15 % a las exportaciones helvéticas antes de que finalice marzo. La mayoría de los puntos del acuerdo ya se han negociado.

«Queremos negociar este acuerdo para tener un cierto grado de certeza», declaró Parmelin a los periodistas en Davos el martes. «Ahora estamos listos para negociar y queremos ver si Estados Unidos también lo está». Desde el 14 de noviembre pasado, Estados Unidos aplica un techo arancelario general del 15% a las importacionesEnlace externo procedentes de Suiza, en sustitución del anterior arancel adicional del 39% fijado en otoño, pero hasta ahora no se ha firmado un acuerdo al respecto.

WEF: Milei y temas de Latinoamérica* El presidente de Argentina, Javier Milei, leyó su discurso, de media hora, centrado en críticas a políticas socialistas con resultados catastróficos, dijo. «Siempre terminan mal, terriblemente mal». «Vemos los daños aberrantes causados en Venezuela no solo por una caída del 80 % de su PIB, sino que mucho peor aún, a la luz del establecimiento de una narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano», dijo MileiEnlace externo. También defendió el respeto a la no agresión y el capitalismo de libre empresa en su lectura, sin citar ejemplos actuales y limitándose a hablar de los teóricos del pasado, por cierto, todos hombres. Crecimiento latinoamericano El crecimiento económico en América Latina permanece estancado alrededor del 2%, en un momento en que la región intenta diversificar sus economías e impulsar la inversión y la productividad. A esto se suman tensiones geoeconómicas cada vez más visibles, mientras las grandes potencias compiten por ampliar su influencia en el continente. En medio de estos cambios en la orientación de las políticas económicas, un podioEnlace externo se centró en una pregunta clave: ¿cómo puede la región generar un crecimiento verdaderamente significativo? Entre las voces participantes se encontraron Esther Dweck, ministra de administración e innovación de servicios públicos de Brasil; Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor empresarial y asesora del Gobierno de México; Julio Velarde, al frente del Banco Central del Perú; y James Scriven, gerente general del banco multilateral de desarrollo dedicado a impulsar el crecimiento sostenible en América Latina, BID Invest. Todas las sesiones transmitidas en línea, en este enlaceEnlace externo y con traducción al español.

El presidente suizo Guy Parmelin se reunió con su homólogo argentino Javier Milei. El tema principal de la conversación: el proceso político en Suiza sobre el TLC entre EFTA y Mercosur.

Adaptación informativa en español y actualización a las 22:35 horas desde Berna, Patricia Islas

