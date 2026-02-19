Suiza asistirá como país observador a la reunión del Consejo de Paz de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump presentó el Consejo de Paz durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos en enero. Keystone-SDA

Suiza asistirá el jueves como estado observador a la reunión inaugural del Board of Peace (Consejo de Paz) en Washington. El país está interesado en apoyar los esfuerzos de reconstrucción en Gaza, aunque aún no se ha decidido si tendrá un estatus de miembro.

Suiza acudirá a la reunión inaugural del Consejo de Paz en Washington representada por Monika Schmutz Kirgöz, jefa de la División de Oriente Medio y Norte de África del Ministerio de Exteriores, y por el embajador Ralf Heckner, informó el Ministerio a la agencia Keystone‑SDA.

«La cuestión de si Suiza debería integrarse formalmente en el Consejo de Paz será examinada más adelante por el Consejo Federal (Gobierno)», añadió la institución.

La primera reunión se centrará en la situación en la Franja de Gaza y en su reconstrucción. Según el Ministerio, con su participación «Suiza reafirma su apoyo al Plan de Paz para Gaza de Estados Unidos y a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respalda el ‘Plan Integral para poner fin al conflicto en Gaza’ presentado por Estados Unidos».

El Ministerio suizo pretende «fortalecer los contactos con los responsables de la administración estadounidense y con otros participantes sobre asuntos de Oriente Medio» y considera que su presencia permitirá «posicionar a Suiza en su papel tradicional de facilitador y mediador en favor de la paz».

La Unión Europea se muestra más cauta

Por su parte, la Unión Europea anunció el lunes que enviará un delegado como observador a esta reunión inaugural, pero no se integrará en la organización. La UE ha cuestionado la gobernanza del Consejo y «su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas».

El Consejo de Paz, inaugurado oficialmente en enero durante el Foro Económico Mundial de Davos, está presidido por el presidente estadounidense Donald Trump. Los países que deseen convertirse en miembros permanentes deben abonar una cuota de 1.000 millones de dólares (770 millones de francos suizos).

Aunque el Consejo fue concebido para poner fin a la guerra en Gaza, su estatuto le otorga un objetivo mucho más amplio: resolver conflictos armados en todo el mundo.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

