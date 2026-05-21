Polonia convoca al encargado de negocios de Israel para protestar por trato a flotilla

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Cracovia (Polonia), 21 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, anunció este jueves que ha ordenado que se convoque al encargado de negocios israelí para trasladarle la «indignación» del Gobierno polaco por el trato recibido por los activistas de la Flotilla Global Sumud, detenidos cuando trataban de acceder a Gaza.

«He ordenado que se convoque de inmediato al encargado de negocios de Israel en Varsovia con el fin de transmitirle nuestra indignación y exigir disculpas por el comportamiento extremadamente inapropiado de un miembro del Gobierno israelí», escribió en X, en alusión al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, grabado cuando se burlaba de los detenidos.

La reacción polaca se produce tras la intercepción por parte de la marina israelí de un convoy humanitario hacia la Franja de Gaza. Según datos de la organización, las fuerzas israelíes capturaron 50 embarcaciones y detuvieron a 428 personas, entre las cuales se encuentran algunos ciudadanos polacos.

«Exigimos la liberación inmediata de los ciudadanos polacos y que se les trate de acuerdo con los estándares internacionales. El hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejara a los ciudadanos polacos viajar a Israel y Palestina no significa que aceptemos la violación de sus derechos y su dignidad», remachó Sikorski.

En las imágenes difundidas por Ben-Gvir, calificadas de «indignantes» y «extremadamente inapropiadas» por Sikorski, se observa a decenas de activistas arrodillados en el suelo mientras el ministro agita una bandera israelí y grita en hebreo: «bienvenidos a Israel, nosotros mandamos aquí».

Numerosos países europeos convocaron este miércoles a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud.

El ministro de Exteriores polaco aseguró que la seguridad de los ciudadanos polacos detenidos es para Varsovia «la máxima prioridad» y que los cónsules están esperando la autorización para reunirse lo antes posible con los activistas.

Este incidente profundiza la crisis diplomática entre Varsovia y Tel Aviv, que se tensaron tras la muerte en abril de 2024 en un ataque israelí contra un convoy humanitario en Gaza de Damian Soból, un cooperante polaco de la organización no gubernamental World Central Kitchen.

Aquel suceso, que Israel atribuyó a un «error de identificación», provocó que el entonces presidente polaco, Andrzej Duda, calificara la actitud diplomática israelí de «indignante». EFE

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