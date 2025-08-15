The Swiss voice in the world since 1935

Polonia reacciona a una ofensiva pancarta de aficionados israelíes: «Asesinos desde 1939»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cracovia (Polonia),15 ago (EFE).- El presidente polaco, Karol Nawrocki, solicitó este viernes una «reacción enérgica del Ministerio de Asuntos Exteriores» de Polonia después de que en un duelo de la Liga Conferencia de fútbol hinchas israelíes desplegaran una pancarta que calificaba a la población polaca de «asesinos desde 1939».

La pancarta fue desplegada en el duelo que enfrentó al equipo israelí Maccabi Haifa y el polaco Raków Częstochowa, que terminó con victoria del equipo de Polonia por 2-0 en Debrecen, Hungría, donde los israelíes jugaron como locales al no poder celebrarse el encuentro en territorio de Israel.

En un mensaje publicado en la plataforma X, la embajada israelí en Polonia tildó el acto de los hinchas israelíes de «comportamiento repugnante sin cabida en un estadio», una reacción que el jefe de la diplomacia, Radosław Sikorski, valoró positivamente.

Sikorski expresó en un mensaje publicado en Internet, su esperanza de que «la juventud israelí aprenda que en 1939, la Alemania nazi atacó Polonia y comenzó a asesinar a ciudadanos de todas las religiones y nacionalidades».

En la grada ocupada por los seguidores del Maccabi Haifa se pudo ver una pancarta que decía, en inglés, «Murderers since 1939» o «Asesinos desde 1939», en respuesta a una controversia previa surgida en el partido de ida, en Częstochowa (sur), donde los hinchas del Raków sacaron un cartel que decía «Israel mata y el mundo calla».

Al hacerse públicos los hechos, comenzó una cadena de reacciones y condenas por la parte polaca.

Por ejemplo, el presidente Karol Nawrocki calificó la pancarta de «estupidez indescriptible» y de «insulto a la memoria de los ciudadanos polacos víctimas de la Segunda Guerra Mundial, incluidos tres millones de judíos».

El presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, exigió acciones a la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol), y advirtió que «no se toleran provocaciones ni falsificaciones de la historia».

Ministros polacos como Jakub Rutnicki, responsable de Deporte y Turismo, y Władysław Kosiniak-Kamysz, titular de Defensa, calificaron en sendos mensajes de algo «inaceptable» e «indignante» el acto, y reclamaron «una respuesta clara de la UEFA».

Otros políticos, como el ex primer ministro Mateusz Morawiecki, llegaron a pedir la expulsión del club de Haifa de la UEFA y la prohibición de entrada a Polonia de sus seguidores. EFE

mag/smm /lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR