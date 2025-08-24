The Swiss voice in the world since 1935

Por segundo día consecutivo, mueren de hambre ocho palestinos en Gaza

Jerusalén, 24 ago (EFE).- Ocho palestinos, entre ellos una niña, murieron por falta de agua, desnutrición y hambre en la Franja de Gaza el sábado, informó hoy el Ministerio de Sanidad del enclave, que había documentó la muerte el viernes de otras ocho personas; entre ellas dos bebés.

Estas muertes elevan a 289 el número total de víctimas por esta causa, entre ellos 115 niños, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en octubre de 2023. La mayoría de estas víctimas han muerto en verano, a medida que el bloqueo de Israel a la entrada de suministros ha ido forjando una hambruna.

La niña fallecida ha sido identificada como Eman, de tan solo un año de edad, según una fuente del Hospital Shifa, localizado en la ciudad de Gaza.

Uno de cada seis niños menores de cinco años en Gaza padece actualmente desnutrición aguda, según un informe -al que tuvo acceso EFE- de la ONG estadounidense MedGlobal, basado en observaciones de su personal en cuatro de las cinco gobernaciones de Gaza.

El grupo advierte que todos los niños pequeños en Gaza corren el riesgo de morir de hambre si no se interviene, después de que el viernes la CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) confirmase por primera vez que se está produciendo una hambruna en la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la Franja.

Como factor clave para declarar la hambruna en la capital y zonas aledañas, el grupo citó en particular el incremento exponencial de la malnutrición infantil. Es probable que la hambruna se extienda por todo el territorio si no se establece un alto el fuego o Israel permite la entrada masiva de ayuda humanitaria.

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, denunció que la hambruna en la Franja es “predecible y evitable”, ya que la escasez de alimento ha sido utilizada como arma de guerra por Israel. EFE

