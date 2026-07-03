Portugal activa la alerta mientras un incendio en Vouzela mantiene activos varios frentes

Compartir

2 minutos

Lisboa, 3 jul (EFE).- Portugal afronta este viernes una jornada de máximo riesgo de incendios forestales con todo el territorio continental bajo situación de alerta, mientras el principal foco activo del país se localiza en el municipio de Vouzela, en el distrito de Viseu (centro del país), donde un fuego declarado en la madrugada del jueves continúa movilizando un amplio dispositivo de extinción.

El incendio, originado en la unión de las parroquias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas (Vouzela), sigue activo y moviliza a cerca de un millar de efectivos, varios centenares de vehículos y una decena de medios aéreos, según la información operativa de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC).

Las llamas se extienden hacia los municipios de Oliveira de Frades y Águeda y afectan también la zona de Crasto, donde el fuego ha llegado a amenazar viviendas y ha destruido algunas dependencias agrícolas, según informan la televisión pública RTP y otros medios portugueses. El incendio llegó a presentar varios frentes activos durante la noche y la madrugada.

Mientras prosiguen las labores de extinción en Vouzela, los bomberos atienden también otros incendios de matorral en distintos puntos del país, entre ellos en Cinfães (Viseu), Castelo de Paiva (Aveiro), Alpiarça (Santarém), Cascais (Lisboa), Mirandela (Braganza) y Odemira (Beja), aunque ninguno concentra un despliegue comparable al del distrito de Viseu, según los datos operativos de Protección Civil.

El Gobierno portugués declaró desde las 00:00 horas de este viernes (23:00 GMT del jueves) y hasta la medianoche del lunes la situación de alerta en todo el territorio continental debido al agravamiento del peligro de incendios rurales, ante las previsiones de calor intenso, baja humedad relativa y viento, factores que elevan significativamente el riesgo de ignición y propagación del fuego.

La medida supone el refuerzo del dispositivo nacional de protección civil y mantiene prohibidas las quemas agrícolas, el uso de maquinaria susceptible de provocar chispas en zonas forestales, el lanzamiento de fuegos artificiales y otras actividades consideradas de riesgo.

Las autoridades han pedido a la población extremar las precauciones durante los próximos días, ya que las previsiones meteorológicas apuntan a que persistirán unas condiciones especialmente favorables para la aparición y rápida propagación de incendios forestales. EFE

mf/crf