Portugal anuncia el cierre temporal de su embajada en Irán

1 minuto

Lisboa, 15 ene (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal informó este jueves de que va a cerrar temporalmente su embajada en Irán en un momento en el que el país vive fuertes protestas que están siendo reprimidas de forma violenta por el régimen iraní.

«El Ministerio de Exteriores informa de que fue decidido ayer, 14 de enero, el cierre temporal de la Embajada de Portugal en Irán», escribió la cartera diplomática en un comunicado, en el que precisó que ya han contactado a los portugueses en ese país. EFE

cch/jgb