Portugal confirma dos nacionales afectados por el accidente de trenes ocurrido en España

Lisboa, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Portugal confirmó este lunes que hay dos ciudadanos portugueses afectados por el accidente de trenes ocurrido en la tarde de este domingo en el municipio español de Adamuz (Córdoba) y que ha causado al menos 40 víctimas mortales.

Se trata de una ciudadana portuguesa, que se encuentra bien y ya está en su casa, según confirmó el Ministerio de Exteriores a EFE, y otra persona «señalada por las autoridades españolas, pero aún no se dispone de noticias sobre su estado de salud».

La cartera de Exteriores señaló que, por el momento, no tienen más información.

El accidente se produjo cuando chocaron dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba entre Madrid y Huelva.

Las autoridades han confirmado que son 40 las víctimas mortales hasta el momento, pero se teme que esa cifra se eleve cuando se consiga acceder a los vagones que se precipitaron por un talud.

Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 43 están ingresados en diferentes hospitales andaluces, 12 de ellos -incluido un menor- en unidades de cuidados intensivos. EFE

