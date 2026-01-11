Portugal desarrolla el voto anticipado para las presidenciales del próximo domingo

Lisboa, 11 ene (EFE).- Portugal celebra este domingo el voto anticipado para las elecciones presidenciales del próximo domingo y elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, en una jornada con una fuerte afluencia de electores en Lisboa.

Un total de 218.481 votantes están inscritos para participar hoy en el sufragio anticipado en movilidad, es decir, que pueden escoger el centro electoral que prefieran sin tener que hacerlo en la circunscripción que les toca, según datos de la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna (Interior).

De esos inscritos, 27.653 se encuentran en la capital, donde pueden ejercer su derecho a voto en la Ciudad Universitaria.

EFE pudo constatar que antes del mediodía había una fuerte afluencia de personas para ejercer su derecho en las salas habilitadas en siete edificios de la Universidad de Lisboa, entre el rectorado y varias facultades como la de Derecho y Psicología, incluso había un atasco de vehículos en los accesos a la zona, donde había un despliegue de 86 agentes de policía para garantizar la seguridad.

El teniente alcalde de la capital, Gonçalo Reis, dijo en una rueda de prensa que la participación fue del 17 % en Lisboa hasta las 12.00 hora local (misma hora GMT).

La mayoría de los votantes consultados por EFE coincidieron que en esta votación anticipada de las presidenciales han visto más electores que en el sufragio adelantado antes de las legislativas de mayo pasado.

Marta, que votó en el rectorado, señaló que acudió hoy al pensar que sería más rápido que el próximo domingo: «Pero creo que ha sido igual», opinó esta mujer, quien destacó que «visiblemente» hay más gente que en los comicios de mayo.

Por su parte, Pedro y su hija Marta fueron este domingo a sufragar porque el próximo fin de semana van a estar de viaje fuera de la ciudad.

Pedro dudó en declaraciones a EFE de que vaya a haber un ganador definitivo en los comicios del 18 de enero y que posiblemente habrá una segunda vuelta con los dos candidatos más votados.

Las encuestas dan un empate técnico entre cinco aspirantes: el comentarista y exministro Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista y exministro António José Seguro, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el eurodiputado apoyado por Iniciativa Liberal João Cotrim de Figueiredo.

Si ninguno obtiene más de la mitad de los votos habrá una segunda vuelta en los 21 días siguientes entre los dos que obtengan más sufragios.

A Ciudad Universitaria también se acercó a votar hoy el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva en la Jefatura de Estado desde 2016 y ahora culmina su segundo mandato.

El mandatario conservador subrayó a los periodistas que «es bueno para la democracia que los portugueses voten, porque cada vez que se vota se cambia y la democracia es eso».

«La diferencia entre la democracia y la dictadura es que en la dictadura no se puede cambiar a los responsables, en la democracia se puede y si no gusta, se cambia», zanjó.

Estos son los quintos comicios en dos años en Portugal, que en este tiempo ha tenido dos legislativas, unas europeas y unas municipales. EFE

