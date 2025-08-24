Portugal domina todos sus grandes incendios al controlar fuego que llevaba 11 días activo

2 minutos

Lisboa, 24 ago (EFE).- El incendio que se originó el 13 de agosto en la localidad de Arganil (distrito de Coimbra) y cuyo perímetro ronda los 290 kilómetros fue declarado «dominado» este domingo, informó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

Con este avance, ya no quedan grandes incendios activos en el país, según los registros de la autoridad de Protección Civil.

El comandante de la ANEPC Pedro Araújo precisó que el fuego en Arganil entró en «fase de resolución» a las 12.00 hora local (una hora menos GMT), aunque quedan todavía llamas dentro del área ardida.

«La perspectiva es mantener los medios en el incendio, que en este momento ascienden a 1.254 bomberos, con 413 vehículos y 6 medios aéreos», explicó.

Esperan mantener el dispositivo «durante por lo menos todo el día» y eliminar todos los «puntos calientes» por la noche.

Según sus cifras, durante estos once días, las llamas han llevado a la evacuación de 451 personas y han dejado heridos a 22 civiles, dos de ellos graves, y 31 bomberos, sin contar a las personas que necesitaron algún tipo de asistencia momentánea en el lugar.

En una rueda de prensa esta semana, la ANEPC explicó que el área ardida tiene «una superficie extensa y un perímetro que ronda los 290 kilómetros».

Por otro lado, prosiguen las labores de combate en el municipio de Pedrógão Grande, donde dos incendios «muy violentos» que se iniciaron ayer, sábado, fueron declarados dominados esta madrugada.

Mantienen en el terreno a 600 bomberos, 181 vehículos y 9 medios aéreos.

«Pensamos que el cambio de su estado a ‘en conclusión’, es decir, en fase de brasas, ocurrirá solo por la noche», explicó Araújo.

Este municipio fue el foco de un gran incendio que devastó el centro del país en junio de 2017 y que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos.

Según la ANEPC, este domingo hay 34 incendios rurales en el territorio peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a 2.654 efectivos, 815 vehículos y 25 medios aéreos.

La ola de incendios que asola el país este verano ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos, que murió este sábado a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

cch/jfu