Portugal en el grupo K con Uzbekistán, Colombia y ganador de repesca internacional grupo 1

Washington, 5 dic (EFE).- Portugal jugará contra Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca internacional grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) en el Grupo K del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington

El Grupo K disputará sus partidos en las sedes de Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos) y Ciudad de México y Guadalajara (México). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios. EFE

