Portugal incorpora a lucha contra incendios un helicóptero Super Puma enviado por Francia
Lisboa, 20 ago (EFE).- Portugal incorpora este miércoles al combate contra los incendios que asolan el país un helicóptero Super Puma con capacidad para descargar 3.000 litros de agua enviado por Francia en el marco del mecanismo europeo de protección civil, que llega acompañado por cinco efectivos.
Así lo indicó la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa en un comunicado, en el que precisó que el helicóptero llega esta tarde a la Base Aérea de Monte Real, en el municipio de Leiria.
A primera hora de la mañana de este jueves comenzará a operar, continuó la protección civil lusa, y está previsto que permanezca en territorio nacional al menos hasta el próximo domingo.
Este Super Puma francés se une a los dos aviones Fire Boss suecos que, también en el marco del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, están operando en Portugal desde el pasado martes 19.
Este miércoles acabaron su misión en el país las dos aeronaves enviadas por Marruecos la semana pasada después de que dos de los medios aéreos de Portugal se averiaran y el país ibérico activara el mecanismo bilateral de protección civil entre ambas naciones.
Estos dos aviones se dirigirán ahora a España, para seguir participando en la extinción de las llamas que arrasan la península ibérica.
Según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa (ANEPC), este miércoles hay 45 incendios rurales en Portugal, que han requerido movilizar a 3.630 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 33 medios aéreos. EFE
lmg/icn