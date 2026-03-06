Portugal se posiciona ante Sánchez a favor de EE.UU. pero rechaza las amenazas a España

Huelva (España), 6 mar (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), afirmó este viernes que su país está a favor de Estados Unidos en la guerra contra Irán, pero rechazó «las amenazas y acusaciones» entre aliados, en referencia a la disputa entre el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

En una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez al término de la cumbre hispano-lusa entre los dos Ejecutivos celebrada este viernes en la Rábida, en Huelva (España), Montenegro fue preguntado por la postura de su Gobierno ante las amenazas de Trump contra Sánchez.

Montenegro subrayó que la amistad y cooperación con España es «total» y que «las amenazas y acusaciones no son el camino para la relación entre aliados».

«Al estar precisamente en riesgo la relación entre dos aliados, Portugal no contribuirá a aumentar esa tensión, sino al contrario, intentará desescalarla», dijo el primer ministro luso, quien condenó los ataques de Irán contra países de Oriente Medio y Chipre.

«Por tanto -siguió-, nuestra posición, la de Portugal, es estar al lado de los países que son blanco de esos ataques y de aquellos que los defienden, y por eso estamos al lado de EE.UU., al igual que estamos del lado de España, cuando España decide apoyar la defensa de un país igualmente amigo que es Chipre, miembro de la Unión Europea».

«Nuestro principio es que estamos junto a aquellos que hacen frente a la ofensiva de Irán», afirmó Montenegro.

Pese a estas diferencias, el primer ministro quiso dejar «muy claro» que entre Portugal y España no hay ningún problema, sino «respeto total».

También abogó por «la diplomacia y la negociación» como camino para resolver los conflicto y reiteró que Portugal está con sus socios de la UE y con Chipre, así como los aliados de la OTAN y EE.UU., «un aliado ineludible» de la vocación atlántica y del sistema de seguridad y defensa de su país. EFE

