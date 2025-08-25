Portugal se suma a la suspensión de envíos a EE.UU. tras el fin de las exenciones

Lisboa, 25 ago (EFE).- La empresa postal Correos de Portugal (CTT) se sumó este lunes a las principales compañías de correos europeas y anunció la suspensión temporal de los envíos de mercancías a Estados Unidos debido al fin de la exención que estaba establecida para los paquetes de valor inferior a 800 dólares.

En un comunicado, CTT -que opera en España como CTT Express- anunció que suspenderá temporalmente el transporte de envíos postales hacia el país norteamericano en todos los productos de correo, encomienda del servicio universal y encomienda exprés internacional a partir del 26 de agosto.

Los envíos «que contengan exclusivamente documentos y obsequios entre particulares con un valor inferior a 100 dólares (unos 85 euros al cambio actual) no se verán afectados por esta medida», agregó la compañía.

Este lunes entró en vigor la suspensión anunciada el pasado viernes por Correos de España, la empresa pública de servicio postal, que, a partir de hoy, solo gestionará el envío de cartas y documentos sin valor comercial, libros, así como regalos entre particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares (unos 85 euros al cambio actual).

A esta decisión se sumaron otras compañías europeas de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia o Estonia.

A principios de abril el presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió aplicar un cargo a los paquetes que entraran en el país, que debía entrar en vigor el 2 de mayo.

Sin embargo, nunca llegó a aplicarse debido a la indefinición de la medida y su aplicación quedó en suspenso hasta el pasado 15 de agosto, cuando las autoridades estadounidenses compartieron los requisitos detallados necesarios para la implementación de su orden ejecutiva.

Según se estipuló entonces, la moratoria para esta clase de envíos desaparecerá el próximo viernes 29 de agosto, fecha a partir de la cual los derechos de aduana deberán pagarse antes de hacer el envío. EFE

