Portugal sigue combatiendo dos grandes incendios, uno de ellos con un perímetro de 290 km

Lisboa, 21 ago (EFE).- Portugal sigue combatiendo dos grandes incendios este miércoles, siendo el más preocupante el que está ubicado en la zona del municipio de Arganil, que tiene «una superficie extensa y un perímetro que ronda los 290 kilómetros».

Así lo indicó el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, en la habitual rueda de prensa de balance de la jornada, en la que precisó que se registraron 59 incidentes este jueves en Portugal.

«Es un trabajo difícil y arduo de consolidación de muchos puntos calientes y de resolución de muchas zonas de incendio que están dando mucho trabajo a los operativos que se encuentran en el lugar», explicó Silvestre en referencia al fuego en Arganil, donde las llamas están activas desde hace más de una semana.

Sin embargo, destacó que la expansión de las llamas este jueves ha sido «bastante menor» que los días anteriores, por lo que lo consideran «un incendio mucho más estable».

El otro incendio en curso que preocupa a las autoridades es el de en Figueira de Castelo Rodrigo, próximo a la frontera con Salamanca (España), en la región de Serra da Estrela -el mayor parque natural de Portugal-.

Un bombero resultó gravemente herido este jueves mientras participaba en el combate a las llamas en este incendio, que fue trasladado en helicóptero al Hospital de Coimbra, confirmó el municipio de Pinhel, de donde es el efectivo, en una publicación de Facebook.

En total, hay desplazados más de 3.100 bomberos, junto a 1.000 vehículos terrestres y seis medios aéreos, según la última actualización de la página web de la ANEPC. EFE

