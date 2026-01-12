Powell dice que la Reserva Federal de EEUU recibió una citación del Departamento de Justicia

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, una decisión que enmarcó en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto de renovación, calificándolos de «pretextos».

«La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente» Trump, dijo Powell en el comunicado.

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

«He servido en la Fed bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cada vez, cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos, centrado únicamente en nuestro mandato», agregó Powell.

El banco central tiene el doble mandato de mantener una inflación controlada y un bajo nivel de desempleo. Su principal herramienta para hacerlo es a través de las tasas de interés.

– «Toma de control corrupta» –

Trump negó el domingo tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre la Reserva Federal.

«No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed, y no es muy bueno construyendo edificios», dijo Trump sobre Powell tras una entrevista concedida a NBC.

El mandatario acusó en el pasado a la Fed de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, al considerar que podría haber casos de fraude, y planteó que hubo un costo total de 3.100 millones de dólares, por encima de los 2.700 millones presupuestados, una cifra que desmintió Powell.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano mantiene la presión sobre la institución, y en particular sobre Powell, a quien ha amenazado con despedirlo.

El mandato del presidente de la Fed debe concluir en mayo, lo que permitirá reemplazarlo, potencialmente por su principal asesor económico, Kevin Hassett, considerado por analistas como el favorito.

Pero el cargo podría quedar vacante «mientras dure la investigación», anticipó el senador republicano Thom Tillis en un comunicado, quien aseguró que no confirmará «ningún nombramiento para la Fed, incluido su presidente, mientras este punto jurídico no esté plenamente resuelto».

La senadora demócrata Elizabeth Warren acusó a Trump de intentar «completar su toma de control corrupta» del banco central apartando a Powell y colocando en su lugar a un «títere».

Si bien el presidente estadounidense propone a los candidatos para un puesto en la administración, incluida la banca central, estos no pueden asumir el cargo hasta que el Senado los confirme.

