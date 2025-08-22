Powell dice que los riesgos para la economía «están cambiando» y apunta a rebaja de tipos
Washington, 22 ago (EFE).- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó este viernes durante el simposio de Jackson Hole (EE.UU.) que «la balanza de riesgos» para la economía estadounidense «está cambiando», lo que podría apuntar a una mayor preocupación por el mercado laboral y el potencial de crecimiento que llevaría a ese organismo a implementar pronto una rebaja de tipos de interés. EFE
