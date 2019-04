Stefan Bohrer nomeado "fotógrafo suíço do ano"

Stefan Bohrer named Swiss press photographer of the year

Stefan Bohrer, fotoperiodista suizo del año Daniel Rihs 25 de abril de 2019 - 16:07 La Fundación Reinhardt von Graffenried designó a Stefan Bohrer fotógrafo suizo de prensa de 2019. Bohrer, de 34 años, oriundo de Basilea, se impuso también en la categoría Actualidad del Premio Suizo de Fotografía de Prensa 2019 (Swiss Press Photo Award) con su imagen de un gran incendio en el puerto de Basilea. “La imagen es también una cita visual de un clásico del fotoperiodismo”, señaló Koni Nordmann, miembro del jurado. Hizo una comparación con el fotógrafo de Magnum Thomas Hoepker, quien captó a un grupo de jóvenes en Brooklyn charlando mientras las Torres Gemelas ardían hasta los cimientos. Bohrer, fotógrafo y editor de imágenes independiente, estudió en la Escuela de Periodismo MAZ, en Lucerna. Actualmente, con la organización de bienestar animal Vier Pfoten (cuatro patas), acompaña a un oso enfermo y abandonado de Albania que es atendido en Suiza.