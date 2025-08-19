Presentan cargos por asesinato contra el presunto perpetrador del atentado de Magdeburgo

3 minutos

Berlín, 19 ago (EFE).- La Fiscalía del Estado alemán de Naumburgo ha presentado cargos por asesinato contra el psiquiatra saudí que presuntamente embistió con un coche el pasado diciembre un mercadillo navideño en Magdeburgo, en el este de Alemania, en un ataque que dejó seis muertos y centenares de heridos.

Según anunció este martes la institución en un comunicado, se le acusa de los asesinatos de seis personas: cinco mujeres con edades de entre 45 y 75 años y un niño de nueve años, en el suceso del pasado 20 de diciembre.

Además, se le acusa de 338 instancias de asesinato en grado de tentativa y de 309 instancias de lesiones, así como de una infracción grave contra la seguridad vial.

De acuerdo con la nota, el acusado, que permanece desde el 20 de diciembre en prisión preventiva, es sospechoso de haber planeado el ataque con alevosía, pero no le motivó ninguna ideología terrorista, como se había especulado en un inicio.

Por el contrario, «aparentemente actuó por insatisfacción y frustración por el desarrollo y el resultado de una disputa civil y ante la falta de éxito de diversas denuncias» que había cursado, planificando los detalles del ataque durante varias semanas sin ayuda de cómplices.

Su meta era «matar a un número indeterminado, lo más alto posible, de personas y grupos de personas que se encontrasen en la trayectoria de su vehículo», de acuerdo con la fiscalía.

El ataque contra el mercadillo de Navidad de Magdeburgo conmocionó a Alemania a pocos días de la Navidad y a dos meses que se celebrasen elecciones anticipadas, y fue capitalizado por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), pese a que el presunto perpetrador había expresado simpatías por este mismo partido.

Tras resultar detenido en el momento de los hechos, comenzaron a salir más detalles sobre el presunto atacante, el saudí Taleb Al Abdulmohsen, de 50 años y refugiado en Alemania debido a sus posturas críticas con el islam.

Así, trascendió que el psiquiatra, que había trabajado por última vez en una prisión, pero se encontraba de baja, había amenazado públicamente en varias ocasiones con cometer un atentado e incluso había sido condenado por amenazas durante el transcurso de las múltiples disputas legales que mantenía con el Estado, así como con organizaciones y particulares.

Pese a que había sido objeto de numerosas investigaciones, su patrón de conductas erráticas y agresivas había pasado en buena medida desapercibido porque los diferentes estados federados en los que se habían producido no habían intercambiado datos, lo que indignó a la opinión pública alemana. EFE

