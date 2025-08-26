Presidencia palestina tilda de «grave escalada» la redada israelí en Ramala con 58 heridos
Jerusalén, 26 ago (EFE).- La Presidencia palestina, que gobierna en Cisjordania ocupada, tildó este martes de «grave escalada» la incursión militar del Ejército israelí en Ramala, sede del gobierno, que causó al menos 58 heridos, entre ellos un niño de 12 años, un anciano y una mujer embarazada.
En un comunicado difundido por la agencia oficial palestina de noticias, Wafa, la Presidencia calificó la operación como «un acto de agresión contra el pueblo palestino y su territorio» y exhortó a Estados Unidos a presionar a Israel para que «ponga fin de inmediato a estos crímenes».
El Ejército israelí explicó que la redada se centró en una casa de cambio que, supuestamente, transfería fondos al grupo islamista Hamás. Según las fuerzas israelíes, dispararon en respuesta a palestinos que lanzaban piedras contra las tropas.
De acuerdo con datos de los equipos de rescate en el terreno de la Media Luna Roja Palestina, ocho personas sufrieron heridas de balas, 14 por balas de goma, cinco por metralla y 31 por inhalación de gas lacrimógeno.
La Presidencia palestina advirtió que estas operaciones podrían intensificar las tensiones también en Gaza y Cisjordania, y dijo que los palestinos «no abandonarán ni renunciarán a sus tierras y lugares sagrados».
Este mismo martes, la agencia Wafa informó de que varios palestinos resultaron también heridos tras otra redada de las fuerzas israelíes cerca de la entrada a la ciudad palestina de Idhna, al oeste de Hebrón.
Según imágenes en las redes sociales, los soldados tiraron granadas de sonido en un mercado de frutas al aire libre. EFE
