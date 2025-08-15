Presidenta de Honduras pide identificar a autores de presunto plan para matar a Zelaya

Tegucigalpa, 14 ago (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, calificó este jueves como “muy seria” la denuncia presentada por el fiscal general, Johel Zelaya, sobre un presunto plan para atentar contra su esposo y expresidente Manuel Zelaya, y desestabilizar al gobierno, e instó al Ministerio Público (Fiscalía) a identificar a los autores intelectuales detrás de la trama.

«El día de hoy hubo una denuncia de parte del fiscal (Johel Zelaya), una denuncia muy seria, de la cual todos tenemos que poner mucha atención, de lo que significa una denuncia de esa envergadura. No es la primera vez, allí en esos audios dicen que ya se había hecho esa misma trama en el 2009», subrayó Castro durante un evento público en el departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

La mandataria afirmó que espera que la investigación no se limite a identificar a los autores materiales, sino que alcance a quienes idearon el plan.

«Yo espero que la fiscalía continúe con la investigación y que no solamente se señalen a los autores materiales, sino también se señalen a los autores intelectuales que están detrás de esa trama», enfatizó Castro, en referencia al presunto plan para asesinar al expresidente Zelaya y frenar las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.

En una declaración a periodistas, en la que no permitió preguntas, el fiscal afirmó que se tienen pruebas «técnicas, científicas y documentales» sobre el presunto plan contra el exgobernante, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, e impedir las elecciones y provocar la salida anticipada de la presidenta hondureña, quien cesará en el cargo el 27 de enero de 2026.

Las investigaciones permitieron la detención de tres hombres, identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Katan Rivera, a quienes un juez dictó este jueves detención judicial durante la audiencia de declaración de imputado.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, dijo a periodistas que el juzgado hondureño estableció la audiencia preliminar a los detenidos para el próximo 18 de agosto, a las 10:00 hora local (16:00 GMT), y ordenó que cumplan la resolución judicial en el Centro Penal de Támara, al norte de Tegucigalpa.

Los imputados enfrentan cargos por terrorismo y tentativa de asesinato, y según el fiscal, las pruebas del presunto plan para asesinar a Zelaya y desestabilizar el país saboteando el proceso de las elecciones ya fueron presentadas ante los juzgados del crimen organizado.

El fiscal también reprodujo un audio, al parecer de una comunicación telefónica entre dos hombres, quienes con lenguaje soez se refieren al expresidente Zeyala, de quien además dicen que debió ser asesinado tras el golpe de Estado de 2009.

Por su parte, el expresidente Zelaya aseguró que la denuncia confirma que «sí existió un plan» para asesinarlo en 2009.

«Los audios revelan una conspiración criminal para derrocar al gobierno de Xiomara Castro, evidenciando las perversas intenciones de sectores oscuros que buscan sabotear el proceso electoral y consumar el magnicidio planificado desde el golpe de 2009. Ahora tampoco podrán lograrlo, porque nos cubre el pueblo y la sangre de Cristo», expresó Zelaya en las redes sociales. EFE

