Presidenta de la Asamblea General pide que se considere a una mujer al frente de la ONU

Naciones Unidas, 14 ene (EFE).- La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, hizo un llamamiento este miércoles a que los Estados miembros «consideren seriamente» candidaturas femeninas en el próximo nombramiento a Secretario General, que se llevará a cabo a finales de 2026.

El proceso de selección se desarrolla en dos fases: el Consejo de Seguridad propone a un candidato o candidata, evitando el veto de sus cinco miembros permanentes, y posteriormente la Asamblea General ratifica formalmente la elección.

La invitación de Baerbock busca impulsar la paridad de género en el máximo liderazgo de la ONU, que desde su fundación en 1945 nunca ha sido ocupado por una mujer.

En una reunión de la Asamblea en la que se trataron los principales objetivos de la ONU para este 2026, Baerbock destacó que «ya es hora» de que una mujer lidere la ONU, y pidió a todos los estados miembros que el proceso de selección del próximo Secretario General sea «transparente e inclusivo».

«Todos sabemos que cuando las mujeres están en la mesa, las empresas rinden mejor, los tratados de paz duran más y los gobiernos cumplen más. Su presencia es poder», aseguró Baerbock.

La presidenta de la Asamblea General recordó que, en los 80 años de historia de la ONU, nunca ha habido una mujer como Secretaria General.

«Soy plenamente consciente de que la paz y el desarrollo solo pueden sostenerse cuando la mitad de la población mundial, las mujeres y niñas, tienen un asiento igualitario en la mesa de decisiones», añadió.

Por otro lado, Baerbock mencionó la brecha digital de la inteligencia artificial (IA), que tiene que ser una «servidora para la humanidad», y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que solo se han cumplido el 18 %, como algunos de los focos de la Asamblea General para 2026.

La presidenta aseveró también que «el mundo necesita a la ONU» y advirtió que si los Estados miembros no pagan sus cuotas, este organismo «no va a funcionar».

Este mensaje se dirigía, entre otros, a EE. UU., que no contribuyó económicamente en 2025, según anunció el portavoz del Secretario General, Stéphane Dujarric. EFE

