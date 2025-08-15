Presidenta de México promete fortalecer seguridad y cooperación con Guatemala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió este viernes a fortalecer la seguridad fronteriza y la cooperación con Guatemala, en una reunión con su par guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Esta primera cita entre ambos mandatarios, en una isla guatemalteca próxima a la frontera común, tuvo lugar dos meses después de una incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco en persecución de supuestos narcos, que provocó una protesta de Guatemala y un pedido de disculpa de México.

«En esta visita reafirmamos compromisos concretos en seguridad», infraestructura ferroviaria, energía, medio ambiente y cooperación para el desarrollo, dijo Sheinbaum en rueda de prensa conjunta con Arévalo.

La reunión se desarrolló en la isla de Flores, en el lago Petén Itzá de la región guatemalteca de Petén, fronteriza con México y Belice, un manto de agua dulce donde los antiguos mayas establecieron un gran asentamiento.

La presidenta afirmó que la seguridad será fundamental «para que nuestras fronteras sean espacios de paz donde se proteja a las personas y se combate el crimen que atenta contra su bienestar».

«México y Guatemala no solo comparten una frontera, compartimos familias, costumbres, mercados, caminos, ríos y sueños. Lo que ocurre de un lado repercute en el otro y por eso nuestra cooperación no es una opción, sino un deber fraterno», aseguró.

Sheinbaum insistió en trabajar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que promete complementar al Canal de Panamá.

Arévalo, por su parte, indicó que el país está listo para sumarse a «la interconexión ferroviaria entre ambos países».

El mandatario también se congratuló por la interconexión energética entre ambos países, que ha «permitido que miles de familias guatemaltecas en áreas de difícil acceso puedan obtener energía eléctrica».

Arévalo también destacó la reactivación del grupo de alto nivel de seguridad, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación (Interior) de ambos países, tras la incursión de los policías mexicanos, que terminó con cuatro presuntos criminales muertos.

Además, los gobernantes reiteraron en su reunión el «compromiso inequívoco con el combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada», según Arévalo.

En julio de 2024, casi 600 mexicanos huyeron hacia Guatemala a causa de la violencia del crimen organizado, pero volvieron a su país unos meses después.

Sheinbaum y Arévalo, tras concluir la conferencia de prensa, se trasladarán al sitio arqueológico Calakmul, en Campeche, sureste de México, para reunirse con el primer ministro de Belice, John Briceño.

Los tres mandatarios abordarán «un proyecto ambiental» denominado «La Gran Selva Maya» que busca preservarla y protegerla, así como la construcción del llamado Tren Maya, que busca unir México, Guatemala y Belice, indicó Arévalo.

