Presidenta Sheinbaum descarta evidencias de producción de fentanilo en México

afp_tickers

2 minutos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que no se encontraron evidencias de que se produzca fentanilo en su país, en medio de las amenazas del mandatario electo estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles si persiste el tráfico de esta droga.

«Hasta ahora el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando», sostuvo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum añadió que su gobierno está combatiendo el tráfico de esta droga e hizo referencia a una incautación de más de una tonelada de pastillas de fentanilo a inicios de diciembre pasado en el estado de Sinaloa (noroeste).

Añadió que las autoridades realizan el seguimiento de todos los precursores que entran a México «para la producción de cualquier medicamento» y también a «la entrada de fentanilo para usos médicos».

El gobierno mexicano también lanzó este martes una campaña informativa en medios y en escuelas para evitar el consumo de fentanilo, aunque Sheinbaum recalcó que el uso de esta sustancia «no es un problema» en el país, como sí lo es en Estados Unidos y Canadá.

Trump, quien asumirá el poder el 20 de enero próximo, advirtió que impondrá aranceles de 25% a las importaciones de México como una forma de presión para detener el tráfico de drogas y el ingreso de migrantes indocumentados a Estados Unidos.

El uso ilícito del fentanilo, un opioide sintético recetado bajo control médico y 50 veces más potente que la heroína, causa drogodependencia seria y es relacionado con decenas de miles de muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos.

México es una de las principales rutas de trasiego de esta sustancia y de los componentes para fabricarlas, en su mayoría provenientes de China, que también enfrenta presiones arancelarias de parte de Trump.

yug/jla/llu