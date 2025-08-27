The Swiss voice in the world since 1935

Presidente de Argentina visitará Paraguay el 15 y 16 de septiembre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 27 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará entre el 15 y 16 de septiembre próximo a Paraguay, en su segunda visita oficial al país vecino, informó este miércoles el embajador argentino en Asunción, Guillermo Nielsen.

El diplomático hizo el anuncio a los periodistas tras reunirse con el titular del Congreso, Basilio Núñez, con quien habló del próximo encuentro de los mandatarios en Asunción.

Esta será la segunda visita de Milei a Paraguay, donde estuvo el pasado 9 de abril durante unas horas.

Nielsen agregó que esta visita de dos días demuestra «la importancia que le da el presidente Milei a la relación con Paraguay» y con su homólogo, Santiago Peña.

«Eso está fuera de duda», apuntó Nielsen, sin dar detalles sobre los temas que tratarán los gobernantes en la cita. EFE

ja/lb/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR