Presidente de Argentina visitará Paraguay el 15 y 16 de septiembre
Asunción, 27 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará entre el 15 y 16 de septiembre próximo a Paraguay, en su segunda visita oficial al país vecino, informó este miércoles el embajador argentino en Asunción, Guillermo Nielsen.
El diplomático hizo el anuncio a los periodistas tras reunirse con el titular del Congreso, Basilio Núñez, con quien habló del próximo encuentro de los mandatarios en Asunción.
Esta será la segunda visita de Milei a Paraguay, donde estuvo el pasado 9 de abril durante unas horas.
Nielsen agregó que esta visita de dos días demuestra «la importancia que le da el presidente Milei a la relación con Paraguay» y con su homólogo, Santiago Peña.
«Eso está fuera de duda», apuntó Nielsen, sin dar detalles sobre los temas que tratarán los gobernantes en la cita. EFE
ja/lb/eav